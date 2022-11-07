Суд залишив під арештом підозрюваного у держзраді нардепа Деркача

Після затримання підозрюваного слідчий суддя може розглянути питання про пом’якшення запобіжного заходу

Суд відмовив у зміні запобіжного заходу народному депутату Андрію Деркачу, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«7 листопада 2022 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволені апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату України III-IX скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні», – йдеться в повідомленні.

При цьому, у САП зазначають, що після затримання та доставки підозрюваного до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя може розглянути питання про пом’якшення запобіжного заходу.

Ім’я народного депутата правоохоронці не називають, водночас обставини вказують на позафракційного народного депутата Андрія Деркача.

Нагадаємо, наприкінці липня правоохоронці затримали керівника охорони нардепа Деркача. За даними СБУ, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Нагадаємо, раніш СБУ пояснила, чому так довго викривала нардепа Деркача.