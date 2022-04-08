Ексгумація тіл з братської могили в Бучі: моторошні фото

40 загиблих з масового захоронення в Бучі - це мирні жителі

У п’ятницю, 8 квітня, в Бучі поліція Київщини провела огляд загиблих в одному з найбільш масштабних захоронень цивільних осіб, вбитих під час бойових дій. Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

40 загиблих з масового захоронення в Бучі - це мирні жителі, які не чинили жодного опору.

У ході окупації Бучі, російські загарбники регулярно відкривали вогонь по цивільному населенню, пішоходам, велосипедистам. Частина мирних жителів також загинула під час обстрілів міста артилерією. Серед вбитих окупантами мирних жителів - чоловіки та жінки віком від 40 до 60 років.

На тілах загиблих виявлено кульові поранення в голову та тулуб. Попри ризик та небезпеку працівники комунальних служб збирали тіла загиблих та звозили на територію однієї з релігійних установ міста.

Слідчі та криміналісти Київщини оглянули тіла загиблих, зафіксували військові злочини агресора. Деякі з тіл вже ідентифіковані. Надалі тіла будуть скеровані в морг для проведення відповідних експертиз та визначення причин смерті.

Раніше повідомлялося, що в Бучі з великої братської могили почали діставати тіла закатованих і вбитих росіянами містян.

Дещо раніше слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі.

За словами мера міста, до теперішнього часу по місту зібрали близько 320 тіл убитих російськими окупантами бучанців.

Також ЗМІ опублікували відео-доказ вбивств цивільних у Бучі російськими окупантами.

Нагадаємо, в Бучі виявили три місця масових поховань закатованих. Одне із них – територія підприємства «Украгропостач», де російські окупанти скидали тіла людей із зав'язаними руками.



