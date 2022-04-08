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    У Бучі окупанти-рашисти вбили політика, який підтримував Росію

    Політика Олександра Ржавського застрелили за відмову наливати горілку - У Бучі окупанти-рашисти вбили політика, який підтримував Росію
    Політика Олександра Ржавського застрелили за відмову наливати горілку
    фото з відкритих джерел

    Колишній народний депутат навіть не хотів вірити, що Росія зважиться на повномасштабну війну з Україною

    У Бучі жертвою окупантів став колишній нардеп Олександр Ржавський, який підтримував політику Путіна. Про це повідомив головний редактор "Фактів" Олександр Швець на сторінці у Facebook.

    Чоловік розповідав про «братні народи» та доброту росіян ще в середині лютого цього року.

    Ржавський також заперечував ймовірність вторгнення РФ в Україну.

    Під час окупації Бучі російські військові вигнали його з будинку та розмістилися там самі. Ржавський намагався з ними порозумітися.

    Одного разу він відмовився наливати росіянам горілку й вони його застрелили.

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    Нагадаємо, що у Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців.

    Від деяких тіл залишилися лише фрагменти й встановити особу загиблих буде дуже важко.



    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Бучі окупанти-рашисти вбили політика, який підтримував Росію