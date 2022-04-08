У Бучі окупанти-рашисти вбили політика, який підтримував Росію

Колишній народний депутат навіть не хотів вірити, що Росія зважиться на повномасштабну війну з Україною

У Бучі жертвою окупантів став колишній нардеп Олександр Ржавський, який підтримував політику Путіна. Про це повідомив головний редактор "Фактів" Олександр Швець на сторінці у Facebook.

Чоловік розповідав про «братні народи» та доброту росіян ще в середині лютого цього року.

Ржавський також заперечував ймовірність вторгнення РФ в Україну.

Під час окупації Бучі російські військові вигнали його з будинку та розмістилися там самі. Ржавський намагався з ними порозумітися.

Одного разу він відмовився наливати росіянам горілку й вони його застрелили.

Нагадаємо, що у Бучі розпочалася ексгумація тіл вбитих окупантами українців.

Від деяких тіл залишилися лише фрагменти й встановити особу загиблих буде дуже важко.







