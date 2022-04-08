Слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі

У Бучі щодня знаходять нові тіла загиблих, в різних куточках міста – на городах, в паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків

У звільненому від військ РФ місті Буча під Києвом встановили особи 163 місцевих жителів, яких вбили російські окупанти. Про це заявив Мер Бучі Анатолій Федорук в інтерв'ю «Голосу Америки».

«На сьогоднішній день, ми змогли ідентифікувати 163 загиблих. Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами. Ми знаємо їхні прізвища, ім'я, по батькові, де вони проживали, хто вони були – або батьком, або сином, або дружиною, в тій чи іншій родині», – розповів він.

За словами Федорчука, до теперішнього часу по місту зібрали близько 320 тіл убитих російськими окупантами бучанців.

«Виявили ще два тіла в селі Луб'янка, розстріляних. І шість тіл у селі Здвижівка, Бучанської громади. І кожен день ми знаходимо все нові і нові тіла загиблих, в різних куточках нашого міста – на городах, в паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків. Це крім тих, про які вже писали ЗМІ», – додав він.

Також ЗМІ опублікували відео-доказ вбивств цивільних у Бучі російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше в Бучі виявили три місця масових поховань закатованих. Одне із них – територія підприємства «Украгропостач», де російські окупанти скидали тіла людей із зав'язаними руками.

Днями німецька розвідка перехопила розмови росіян: розказували, як розстрілювали мешканців Бучі.

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