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    Слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі

    Похорон загиблих жителів у місті Буча Київської області - Слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі
    Похорон загиблих жителів у місті Буча Київської області
    фото: Reuters

    У Бучі щодня знаходять нові тіла загиблих, в різних куточках міста – на городах, в паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків

    У звільненому від військ РФ місті Буча під Києвом встановили особи 163 місцевих жителів, яких вбили російські окупанти. Про це заявив Мер Бучі Анатолій Федорук в інтерв'ю «Голосу Америки».

    «На сьогоднішній день, ми змогли ідентифікувати 163 загиблих. Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами. Ми знаємо їхні прізвища, ім'я, по батькові, де вони проживали, хто вони були – або батьком, або сином, або дружиною, в тій чи іншій родині», – розповів він.

    За словами Федорчука, до теперішнього часу по місту зібрали близько 320 тіл убитих російськими окупантами бучанців.

    «Виявили ще два тіла в селі Луб'янка, розстріляних. І шість тіл у селі Здвижівка, Бучанської громади. І кожен день ми знаходимо все нові і нові тіла загиблих, в різних куточках нашого міста – на городах, в паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків. Це крім тих, про які вже писали ЗМІ», – додав він.

    Також ЗМІ опублікували відео-доказ вбивств цивільних у Бучі російськими окупантами.

    Нагадаємо, раніше в Бучі виявили три місця масових поховань закатованих. Одне із них – територія підприємства «Украгропостач», де російські окупанти скидали тіла людей із зав'язаними руками.

    Днями німецька розвідка перехопила розмови росіян: розказували, як розстрілювали мешканців Бучі.

    Українська розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині.

    Крім того, розвідка США готова ідентифікувати рашистів, які були у Бучі.

    Читайте також: «Зв’язували руки, ставили спиною і розстрілювали на вулиці». Інтерв’ю з мером звільненої Бучі
    Теги: росія окупанти війна вбивство мер Буча розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі