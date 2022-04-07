У Бучі виявили три місця масових поховань закатованих – мер Федорук

Станом на 6 квітня зафіксовано 320 вбитих

У місті Буча рятувальники та військові щодня знаходять нові тіла вбитих громадян, станом на 6 квітня зафіксовано 320 вбитих. Про це він повідомив мер Бучі Анатолій Федорук в інтерв'ю DW.

За його словами, у Бучі виявлено три місця масових поховань – територія підприємства «Украгропостач», де російські окупанти скидали тіла людей із зав'язаними руками. Друге місце вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір «Променистий», де теж знайшли людей із зав'язаними руками та кульовими отворами.

«Станом на вчорашній вечір було 320 цивільних. З тілами зараз працюють фахівці – криміналісти, правоохоронці, але кількість виявлених тіл зростає з кожним днем. Тому що їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілу, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоби собаки не розтягували. Зараз у селах громади у таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла», – повідомив Федорук.

Він повідомив, що четвертий день фахівці займаються зачисткою від диверсантів та мінування, небезпечних елементів, яких дуже багато.

«Комунальники відновлюють критичну інфраструктуру – насамперед постачанням електрики, газу, води Ну, і займаємося сьогодні гуманітарними питаннями: налагодили доставку продуктів, медикаментів, засобів гігієни, корми для тварин. Оскільки газу та світла немає, придбали тисячу газових балонів та газових плит, створили локальні центри приготування їжі. Роздаємо плити та балони там, де люди компактно проживають, визначили відповідального, щоб люди могли собі готувати. Так ми виходимо інший рівень організації нашого життя», – розповів мер Бучі.

Як раніше повідомлялося, Федорук зазначив, що більшість людей загинуло від кульового поранення у голову. «Майже 90 відсотків — це кульові поразки, а не осколкові», – зазначив він.