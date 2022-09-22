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Екскомандир «Азова» розповів про стан звільнених захисників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Екскомандир «Азова» розповів про стан звільнених захисників
фото МВС

Ті, хто були доставлені в Україну, вже проходять огляд медиків

Українські захисники, які були звільненні з російського полону, перебувають не у найкращому фізичному стані, і зараз всі вони у лікарні. Про це заявив колишній командир полку Азов Андрій Білецький в ефірі Радіо НВ.

За його словами, серед звільнених українських героїв є багато поранених. Ті з них, хто були доставлені в Україну, вже проходять огляд медиків. «Більшість поїде вже одразу до рідних, до батьків, для того, щоб морально і фізично відпочити перед тим, як знову братися за справу», – сказав Білецький.

Екскомандир «Азову» розповів, що мав можливість поговорити по телефону з командиром полку Азов Денисом Прокопенком (Редісом), Святославом Паламарем (Калиною) та Апісом, яких доставили в Туреччину.  «Сумбурна, безумовно, трохи розмова. Це були перші 15 хвилин, коли вони спустилися, вийшли з ФСБшного літака, летючої тюрми. Сумбурна розмова. Я поздоровляв хлопців, хлопці казали про те, що... Скажімо так, всі хлопці в абсолютно нормальному морально-психологічному стані, хоча вони просиділи весь цей час в одиночках... Всі висловлюють бажання якомога швидше повернутися до справи, до війни і до деокупації країни», – сказав Білецький.

Як повідомлялося, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України.

Нагадаємо, офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що полоненим росіянам в Україні «загрожувала смертельна небезпека». Він також жодним словом не обмовився, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука.

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Теги: полон Азов Україна радіо небезпека Міноборони

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