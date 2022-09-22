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Обмін полоненими: представник адміністрації Байдена подякував Україні та Туреччині

Надія Клочко
glavcom.ua
Обмін полоненими: представник адміністрації Байдена подякував Україні та Туреччині
Радник президента США відреагував на обмін полоненими між Україною та РФ
фото з відкритих джерел

В рамках обміну полоненими були звільнені двоє громадян США

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловив подяку президенту України Володимирові Зеленському, главі Офісу президента Андрієві Єрмаку та уряду України за включення в обмін двох полонених громадян США. Також представник Білого дому подякував президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за посередництво у переговорах.

«Ми дякуємо Зеленському, Єрмаку та уряду України за включення двох громадян США в оголошений сьогодні обмін полоненими. Ми дякуємо спадкоємному принцу та уряду Саудівської Аравії за сприяння. Ми з нетерпінням чекаємо возз'єднання наших громадян зі своїми сім'ями», – написав Салліван у своєму Twitter.

Радник президента США також подякував Туреччині за посередництво в обміні військовополоненими між Україною та Росією.

«Висловлюю вдячність уряду Туреччини за вирішальний внесок у реалізацію зернової угоди, а також за посередництво в обміні полоненими між Україною та Росією», – зазначив Салліван.

Обмін полоненими: представник адміністрації Байдена подякував Україні та Туреччині фото 1

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган першим повідомив про досягнення домовленості між Росією та Україною про обмін 200 військовополоненими. Глава турецької держави зазначив, що обмін полоненими відбувся за підсумками переговорів лідера Туреччини із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Обмін полоненими між Росією та Україною, досягнутий за посередництва Туреччини, є важливим кроком на шляху до припинення війни, наголосив президент Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський також подякував своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану за провідну роль у звільненні українських полонених. 

Нагадаємо, напередодні з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку «Азов» та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці до «великої тюрми, яка називається Росія».

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.

Згодом з'явилися перші кадри після звільнення з полону наших захисників.

Читайте також: Медведчук в обмін на дві сотні українських воїнів: деталі великого звільнення
Теги: обмін полоненими США Туреччина

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