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    Думки вголос

    «Василий Бех» – не просто буксир. Що насправді потопили українці?

    • Михайло Самусь

      Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

    •  glavcom.ua
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    До складу ЧФ РФ &laquo;Василий Бех&raquo; увійшов лише у 2017 році - «Василий Бех» – не просто буксир. Що насправді потопили українці?
    До складу ЧФ РФ «Василий Бех» увійшов лише у 2017 році

    «Василий Бех» був оснащений апаратом «Марлин-350», призначеним для пошуку аварійних підводних човнів та інших об`єктів на глибинах до 350 метрів

    До речі, чомусь в ЗМІ пишуть, що ВМС України знищили «буксир» «Василий Бех». Насправді, це не буксир, а новітнє рятівне судно проєкту 22870 ВМФ РФ. До складу ЧФ РФ увійшов лише у 2017 році. Призначений для порятунку та буксирування аварійних кораблів та суден, гасіння пожеж на суднах та берегових об'єктах, відкачування води та подачі електроживлення на аварійне судно, евакуації екіпажу та надання першої медичної допомоги постраждалим, виконання водолазних робіт на глибинах до 60 м, ведення обстежувальних робіт.

    Що цікаво, «Василий Бех» був оснащений сучасним телекерованим автономним підводним апаратом «Марлин-350», призначеним для пошуку та дослідження аварійних підводних човнів та інших об`єктів на глибинах до 350 метрів.

    То може «Василий Бех» не просто доставляв боєприпаси, озброєння та особовий склад на о. Зміїний (що досить дивно виглядає з точки зору функціоналу судна), а проводив роботи біля знищеного і затонулого ракетного крейсера «Москва»?

    А це значить, що на «Москві» залишилися цікаві артефакти, а можливо й небезпечні «сюрпризи», про які у Кремлі продовжують мовчати.

    Джерело: блог Михайла Самуся

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна ВМС озброєння окупація #stoprussia
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    «Василий Бех» – не просто буксир. Що насправді потопили українці?