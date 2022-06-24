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    Думки вголос

    Чорноморський флот російських окупантів перетворюється на зляканого зайчика

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    У Чорному морі російський флот не може відчувати себе у безпеці - Чорноморський флот російських окупантів перетворюється на зляканого зайчика
    У Чорному морі російський флот не може відчувати себе у безпеці

    Росіянам доведеться благати Туреччину випустити залишки «великого флоту»

    Це справді дуже важливо. І мені здається, не всі у повному обсязі оцінили масштаб новин. Тому трохи поясню. ЗСУ завдали відразу декілька потужних ударів по окупантах. Прилетіло на острів Зміїний, та по вишках Бойко (хоча там скоріше вишки Кацуби). І це після того, як там поруч російський буксир з технікою та військовими швидко відправився на пошуки крейсера Москва.

    Звісно, сам по собі результат відмінний. На Зміїному знищено ворожу техніку та живу силу, на вишках (РФ поки визнає одну) знищено ворожі системи ППО та засоби РЕБ. Але це не все. Фактично такі удари свідчать про те, що у Чорному морі російський флот не може відчувати себе у безпеці. Хіба що сховається у Севастопольській бухті, але коли ЗСУ просунеться ближче, то туди теж докинемо.

    Тобто Чорне море в перекладі російською можна буде називати – тир. Вже скоро. Або росіянам доведеться благати Туреччину випустити залишки «великого флоту» через Босфор у Середземне море. В Анкарі вже мабуть регочуть з цього процесу перетворення «потужного гравця в акваторії» на заляканого зайчика…

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    Джерело: site.ua

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чорноморський флот російських окупантів перетворюється на зляканого зайчика