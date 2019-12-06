«ДНР» досі не повернула тіло співробітника спецпідрозділу Центру спецоперацій СБУ Дмитра Каплунова



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Тіло підполковника Дмитра Каплунова довелося тимчасово залишити у «сірій зоні» і його забрали бойовики

Наразі переговори тривають і у спецслкжбі вірять, що родина у найближчі дні отримає можливість попрощатися з рідним

Терористична організація «ДНР» й досі не повернула тіло загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. Україна продовжує переговори з представниками так званої «ДНР» для повернення родині тіла загиблого співробітника спецпідрозділу ЦСО СБУ Дмитра Каплунова. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

З різних причин кілька разів перемовини зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій.

Українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулась через представника Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування (СЦКК) та СММ ОБСЄ до представників «ДНР» щодо передачі тіла військовослужбовця. Він загинув під час виконання бойового завдання у так званій сірій зоні.

Україна погоджувалася на всі умови, висунуті представниками «ДНР», але тіло Дмитра й досі не повернуто. Наразі переговори тривають і в СБу вірять, що родина у найближчі дні отримає можливість попрощатися з рідним.

«Норми християнської моралі вимагають дотримання її принципів і право гідно поховати воїна, який виконував свій обов’язок», - йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, 1 грудня на лінії зіткнення на сході України диверсійно-розвідувальна група ворога здійснила спробу прориву в тил позицій Об’єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв. Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці отримали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.

3 грудня у Києві попрощалися з полковником «Альфи» СБУ Денисом Волочаєвим.



