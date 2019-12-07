Окупанти застосували лазерну зброю на Донбасі – постраждав один військовий
Втрат від початку поточної доби серед українських військових немає
Український військовослужбовець дістав на Донбасі макулярний опік сітківки ока через дію лазерного пристрою невизначеного типу.
Про це йдеться у щоденному зведенні пресслужби Міноборони України, оприлюдненому 7 грудня.
«За наявною інформацією, вчора бойові травмування отримали двоє наших воїнів. Один з них – внаслідок прицільних ворожих обстрілів. Ще один захисник – унаслідок впливу з боку російсько-окупаційних військ спеціального лазерного пристрою невизначеного типу. Попередній діагноз: макулярний опік лазером сітківки ока», – йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними МОУ, від початку поточної доби зафіксовано два прицільні ворожі обстріли позицій Об’єднаних сил.
«При цьому окупанти продовжують свідомо застосовувати по наших героях міномети», – додали у міністерстві.
Так, після 08:00 ранку російсько-окупаційні війська з напрямку від селища Крута Балка протягом 40 хвилин випустили по оборонцях села Новоселівка Друга 10 мін калібру 82 мм та вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
«Близько 09.00 ранку під ворожим вогнем перебували наші захисники Широкиного. З напрямку від Саханки окупанти розпочали обстріл з РПГ та стрілецької зброї. Застосовуючи легке піхотне озброєння, наші воїни протягом 20 хвилин примусили окупантів до дотримання режиму тиші», – додали у МОУ.
Там також уточнили, що за наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед українських військових немає.
Нагадаємо, 6 грудня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.
Як повідомлялося, у Петрівському завершили демонтаж фортифікацій.