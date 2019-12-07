Окупанти застосували лазерну зброю на Донбасі – постраждав один військовий



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Втрат від початку поточної доби серед українських військових немає

Український військовослужбовець дістав на Донбасі макулярний опік сітківки ока через дію лазерного пристрою невизначеного типу.

Про це йдеться у щоденному зведенні пресслужби Міноборони України, оприлюдненому 7 грудня.

«За наявною інформацією, вчора бойові травмування отримали двоє наших воїнів. Один з них – внаслідок прицільних ворожих обстрілів. Ще один захисник – унаслідок впливу з боку російсько-окупаційних військ спеціального лазерного пристрою невизначеного типу. Попередній діагноз: макулярний опік лазером сітківки ока», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними МОУ, від початку поточної доби зафіксовано два прицільні ворожі обстріли позицій Об’єднаних сил.

«При цьому окупанти продовжують свідомо застосовувати по наших героях міномети», – додали у міністерстві.

Так, після 08:00 ранку російсько-окупаційні війська з напрямку від селища Крута Балка протягом 40 хвилин випустили по оборонцях села Новоселівка Друга 10 мін калібру 82 мм та вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

«Близько 09.00 ранку під ворожим вогнем перебували наші захисники Широкиного. З напрямку від Саханки окупанти розпочали обстріл з РПГ та стрілецької зброї. Застосовуючи легке піхотне озброєння, наші воїни протягом 20 хвилин примусили окупантів до дотримання режиму тиші», – додали у МОУ.

Там також уточнили, що за наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед українських військових немає.

Нагадаємо, 6 грудня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомлялося, у Петрівському завершили демонтаж фортифікацій.