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    Події в Україні

    Окупанти застосували лазерну зброю на Донбасі – постраждав один військовий

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    Окупанти застосували лазерну зброю на Донбасі – постраждав один військовий

    Втрат від початку поточної доби серед українських військових немає

    Український військовослужбовець дістав на Донбасі макулярний опік сітківки ока через дію лазерного пристрою невизначеного типу.

    Про це йдеться у щоденному зведенні пресслужби Міноборони України, оприлюдненому 7 грудня.

    «За наявною інформацією, вчора бойові травмування отримали двоє наших воїнів. Один з них – внаслідок прицільних ворожих обстрілів. Ще один захисник – унаслідок впливу з боку російсько-окупаційних військ спеціального лазерного пристрою невизначеного типу. Попередній діагноз: макулярний опік лазером сітківки ока», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, за даними МОУ, від початку поточної доби зафіксовано два прицільні ворожі обстріли позицій Об’єднаних сил.

    «При цьому окупанти продовжують свідомо застосовувати по наших героях міномети», – додали у міністерстві.

    Так, після 08:00 ранку російсько-окупаційні війська з напрямку від селища Крута Балка протягом 40 хвилин випустили по оборонцях села Новоселівка Друга 10 мін калібру 82 мм та вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

    «Близько 09.00 ранку під ворожим вогнем перебували наші захисники Широкиного. З напрямку від Саханки окупанти розпочали обстріл з РПГ та стрілецької зброї. Застосовуючи легке піхотне озброєння, наші воїни протягом 20 хвилин примусили окупантів до дотримання режиму тиші», – додали у МОУ.

    Там також уточнили, що за наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед українських військових немає.

    Нагадаємо, 6 грудня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. 

    Як повідомлялося, у Петрівському завершили демонтаж фортифікацій.

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