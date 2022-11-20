Експосол Мельник у футболці передав привіт Шольцу із засніженого Києва

Новий заступник міністра закордонних справ закликав поставити ультиматум російському диктатору

Новий заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца поставити ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну. На російського диктатора не впливає мова дипломатії, він розуміє лише силу. Про це колишній український посол у ФРН написав у Twitter 20 листопада. Мельник сфотографувався в Києві на фоні снігу в самій лише футболці та передав голові німецького уряду привіт.

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Мельник передав Шольце привіт із засніженого Києва Андрій Мельник/Twitter

«Радий, що ви крикнули Путіну: «Покінчимо з цією війною». Але це тільки слова. Росія розуміє лише силу», – заявив дипломат.

«Поставте Путіну ультиматум. Із болісними наслідками. Зупиніть енергетичний геноцид проти українців. Зробіть це, будь ласка», – попросив Мельник.

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Раніше Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні. Росія повинна припинити війну на території України та негайно вивести всі свої війська з її території.