Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні

Шольц: «Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир» ,

Росія повинна припинити війну на території України та негайно вивести всі свої війська з її території. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Spiegel.

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«Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України», – звернувся Шольц до президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, жодна країна не є сусіднім заднім двором. «Ніхто не має права забирати собі чужу територію», – додав канцлер.

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Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.