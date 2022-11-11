Чи можна закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом: заява Шольца

Шольц наголосив, що виступає проти припинення вогню на умовах Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц завив, що на даний час припинити війну в Україні дипломатичним шляхом неможливо. Про це повідомляє RND.

«Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася і щоб мир став можливим. Це також є темою всіх переговорів, які я досі вів із російським президентом, і я не допустив, щоб будь-яка критика відвадила мене від телефонних розмов із президентом РФ через певні проміжки часу – часто дуже тривалі», – сказав він.

Шольц наголосив, що виступає проти припинення вогню на умовах Росії.

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«Насамперед Росія повинна усвідомити, що ідея диктаторського миру ні до чого не призведе і що не можна просто пройтись фломастером по території й сказати, що це тепер моє. Тому диктаторського миру не буде, має бути інше розуміння», – сказав він.

Канцлер Німеччини також згадав про переговори, які вів із Путіним у Москві незадовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Президент РФ вимагав у Шольца, щоби в Україні не було «ніяких ракет, які загрожують Москві» і щоб Україна не вступала до НАТО, а також статус окремих областей на сході України.

«Жодна з причин, які там зіграли свою роль, не виправдала б цю війну, тому що нічого з цього насправді не відбулося», – наголосив він.

Нагадаємо, 11 листопада глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Раніше повідомлялося, що Шольц та Байден провели телефонну розмову, ключовою темою якої стала війна в Україні.