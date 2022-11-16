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Шольц роз'яснив, хто винен у падінні ракети в Польщі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шольц роз'яснив, хто винен у падінні ракети в Польщі
фото з відкритих джерел

Німецький канцлер: «У будь-якому разі винна Росія, тому що вона напала на Україну»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив крапку у питанні про те, чия ракета впала на території Польщі – українська чи російська. За його словами, у будь-якому випадку – вина на Росії. 

«Не має значення, чия ракета впала в Польщі. У будь-якому разі винна Росія, тому що вона напала на Україну», – про це він заявив в ефірі Welt.

Крім того, Шольц опублікував допис у Twitter.

«Жахливий ракетний удар у Польщі потребує ретельного розслідування. Добре, що учасники НАТО швидко збираються з цього приводу. Будь-яке передчасне визначення заборонено. Ясно одне: нічого б цього не сталося без загарбницької війни Росії проти України», – написав Шольц.

Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Шольц роз'яснив, хто винен у падінні ракети в Польщі фото 1
Шольц роз'яснив, хто винен у падінні ракети в Польщі фото 2
Шольц роз'яснив, хто винен у падінні ракети в Польщі фото 3

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією». 

Також прем’єр Нідерландів назвав головну причину падіння ракети у Польщі.

Президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

Читайте також: Падіння ракети на території Польщі: реакція лідерів країн та всі версії
Теги: росія окупанти Польща Німеччина війна Україна

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