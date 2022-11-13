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Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію
Шольц: «Було б добре, якби президент Путін поїхав на саміт G20»
фото: slovoidilo

Наразі Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров

Російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт G20, бо боїться зіткнутися з масовою критикою на свою адресу. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Bild.

«Було б добре, якби президент Путін поїхав на саміт G20. Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно, тому його тут немає», – заявив канцлер Німеччини.

У вівторок на Балі стартує дводенний саміт країн G20. Путін відмінив свою участь кілька днів тому. Заявлено, що наразі Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше повідомлялося, що рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час саміту G20 розкритикує режим російського диктатора Володимира Путіна за агресію проти України.

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Теги: саміт великої двадцятки путін Олаф Шольц

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