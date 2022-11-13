Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію

Наразі Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров

Російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт G20, бо боїться зіткнутися з масовою критикою на свою адресу. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Bild.

«Було б добре, якби президент Путін поїхав на саміт G20. Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно, тому його тут немає», – заявив канцлер Німеччини.

У вівторок на Балі стартує дводенний саміт країн G20. Путін відмінив свою участь кілька днів тому. Заявлено, що наразі Росію представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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Раніше повідомлялося, що рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час саміту G20 розкритикує режим російського диктатора Володимира Путіна за агресію проти України.