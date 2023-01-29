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Енергетична тривога: яка ситуація зі світлом в Україні 29 січня

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Енергетична тривога: яка ситуація зі світлом в Україні 29 січня
Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі
фото з відкритих джерел

Енергосистема все ще відновлюється після серій ворожих ракетних обстрілів

Дефіцит в українській енергосистемі все ще є значним. У неділю, 29 січня, споживання електроенергії перебуває на тому ж рівні, що й минулого дня. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Зазначається, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Крім того, з технічних причин у ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився.

«Через це до всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Нагадуємо, кожне обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту», – йдеться в повідомленні «Укренерго».

Наразі триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. В Одеській області продовжують діяти аварійні відключення. Триває відновлення планової схеми живлення регіону.

Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

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Теги: електроенергія Укренерго ДТЕК Україна ракета війна

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