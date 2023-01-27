Туреччина поставить Україні плавучі електростанції
Електростанції зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств
Турецька компанія Karpowership підписала меморандум про намір поставити в Україну плавучі електростанції потужністю 500 МВт. Про це повідомляє Anadolu.
Електростанції зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн домогосподарств.
Планується, що плавучі електростанції розмістять у портах Молдови та Румунії і подача електроенергії в українські мережі йтиме через ці країни. Наразі готуються переговори з цими країнами щодо реалізації цього рішення.
Очікується, що ТЕС потужністю 500 мегават почнуть оперативно постачати електроенергію до розподільчої мережі України.
«Плавучі електростанції пропонують швидкі, надійні та гнучкі вирішення проблем з електрикою, і ми готові підтримати Україну в цьому якнайшвидше», – заявила представник компанії Karpowership Зейнеп Харезі.
Нагадаємо, 26 січня росія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки почались проблеми з електропостачанням на півдні України, зокрема в Одесі, через що на Одещині були застосовані графіки аварійних відключень світла.
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