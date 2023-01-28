Чому світла немає, а платіжки ростуть: роз'яснення гендиректора Yasno

Коваленко: Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання

«Питання про зростання сум у платіжках – найбільш популярне серед споживачів»

Незважаючи на обмеження електропостачання, сума в квитанціях за електроенергію може зрости через підвищене споживання електрики після відновлення її подачі, а також у разі несвоєчасної передачі показань лічильників. Таке пояснення дав у Facebook гендиректор постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гендиректор Yasno наголосив, що питання про зростання сум у платіжках – найбільш популярне серед споживачів.

«Найперше: справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють. Коли світло дають, у розетки включається все - зарядні для телефонів, пауербанків, бойлери, пралки, пилососи. Відбувається різкий стрибок споживання. З одного боку таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого – таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення. Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися», – пояснив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще одна з причин – показання лічильників передаються нерегулярно або запізно.

«Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди.Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай. Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. Але у тих, хто передає показання вчасно, реальне споживання зараз зменшилося», – переконує Коваленко.

Гендиректор Yasno закликав споживачів «розумно використовувати електроенергію, вчасно передавати показання та регулярно платити за спожиті обсяги».

До слова, за повідомленням ДТЕК, через окупацію електростанцій загальною потужністю в 10 ГВт та пошкодження обладнання більшості теплових електростанцій, в енергосистемі продовжує зберігатись значний дефіцит потужностей. Близько 75% теплових електростанцій України зазнали пошкоджень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

У той ж час, штрафуючи операторів системи розподілу за недотримання графіка відключень, НКРЕКП не зможе вирішити критичну ситуацію в енергосистемі, яка виникла внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури, вважають у підкомітеті Верховної Ради з питань енергетичної безпеки. Адже енергетичні компанії намагаються працювати та надавати послуги українцям в умовах російської агресії та постійних обстрілів.