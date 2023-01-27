Головна Новини
search button user button menu button

План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні

Ірина Глотова
glavcom.ua
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
У Відні готуються до проблем з електрикою
www.pravdatutnews.com

Незважаючи на надійне електропостачання, в Австрії хочуть бути готовими до можливого відключення світла

Україна  уже декілька місяців потерпає від відключень світла.  А от у сусідній Австрії є цілий план у разі масового збою електропостачання та блекаутів. У магазинах навіть з'явились  блекаут-бокси на цей випадок. 

Міністр оборони Австрії Клаудія Таннер оцінила ймовірність відключення електроенергії в деяких частинах Європейського Союзу в найближчому майбутньому як «дуже високу». Через дефіцит енергоносіїв і зростання цін на них, уряд Австрії розпочав підготовку до можливого блекауту. 

Це підтверджує Ірина Охременко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, в Австрії вже місяць як відбувається активна підготовка до можливих відключень електрики. «По поштових адресах мешканців розсилають брошури щодо того, як підготуватися до блекаут в домашніх умовах; меріями проводяться вебінари та офлайн зустрічі на таку саму тематику; у супермаркетах продаються підготовчі «стартові пакети», – написала Ірина Охременко, і опублікувала світлини на підтвердження своїх слів. 

фото австрия.jpg (204 KB)

Існує також план для Відня на випадок масового збою електропостачання. Про це йдеться на офіційному сайті міста.  Тут розглядають три можливі сценарії – збій живлення, дефіцит електроенергії та повне знеструмлення. 

Поліція, пожежна служба, організації цивільного захисту та австрійські солдати так само регулярно проводять спільні навчання, а також пояснюють людям, що робити у разі відключення електроенергії.

На офіційному сайті Австрійської армії викладено покрокову інструкцію для населення «План «Б», який розшифровується як «Блекаут», або «тривалий збій в електропостачанні Європи, коли раптово нічого більше не працює (мобільні телефони, Інтернет, банкомати, платіжні системи, заправки, світлофори, тунелі, залізничний рух, громадський транспорт, ліфти, елеватори, немає газу, тощо). 

На початку грудня 2022 року розроблено концепцію продовольчого забезпечення у разі відключення електроенергії, де складено спільний план регулювання розподілу харчів на випадок відключення електроенергії.  

Цікаво, що згідно статистики відключень електроенергії в Австрії, якість австрійського електропостачання на найвищому рівні: воно надійне на 99,99%.

Нагадаємо, глава австрійського МЗС висловив незгоду з виключенням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністерської зустрічі ОБСЄ. На думку міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга, Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури.

Читайте також: 

Теги: громадський транспорт населення Австрія транспорт Facebook блекаут навчання інтернет електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Австрія попередила Путіна, що може забрати в «Газпрому» важливе сховище
Австрія попередила Путіна, що може забрати в «Газпрому» важливе сховище
28 травня, 2022, 08:53
Потреби України в обладнанні зростають щотижня
Австрія допоможе Україні з енергообладнанням: яку суму виділять
17 грудня, 2022, 16:34
Уряди України та Австрії уклали Рамкову угоду про економічну співпрацю у розвитку проєктів
Австрія збудує в Україні три медзаклади
14 вересня, 2022, 11:59
Парламент Австрії назвав Голодомор в Україні «жахливим злочином»
Австрія назвала Голодомор «жахливим злочином»
18 грудня, 2022, 03:55
Австрія назвала Росію однією з головних шпигунських загроз
Австрія назвала Росію однією з головних шпигунських загроз
10 сiчня, 17:22
Глава австрійського МЗС підтримав сувернітет України
Австрія закликає «не перегнути палицю» у відносинах з Росією
17 сiчня, 02:16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
27 січня: що сьогодні відзначають, прикмети та заборони в цей день
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9218
Фотомить із Джонсоном принесла «слузі» Камельчуку проблеми
8455
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
7855
Як російські спецслужби ловлять на гачок родичів українських військових
7131
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)

Новини

План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Сьогодні, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Сьогодні, 12:54
Все, що залишилось: мережу сколихнуло фото багатоповерхівки у Маріуполі
Сьогодні, 10:55
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні
Сьогодні, 10:21
Польща передасть Україні танки: стала відома кількість
Сьогодні, 10:06
ЄС вдарить новими санкціями по Білорусі: які сектори економіки країни постраждають
Сьогодні, 09:29

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту