План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні

У Відні готуються до проблем з електрикою

Незважаючи на надійне електропостачання, в Австрії хочуть бути готовими до можливого відключення світла

Україна уже декілька місяців потерпає від відключень світла. А от у сусідній Австрії є цілий план у разі масового збою електропостачання та блекаутів. У магазинах навіть з'явились блекаут-бокси на цей випадок.

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Міністр оборони Австрії Клаудія Таннер оцінила ймовірність відключення електроенергії в деяких частинах Європейського Союзу в найближчому майбутньому як «дуже високу». Через дефіцит енергоносіїв і зростання цін на них, уряд Австрії розпочав підготовку до можливого блекауту.

Це підтверджує Ірина Охременко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, в Австрії вже місяць як відбувається активна підготовка до можливих відключень електрики. «По поштових адресах мешканців розсилають брошури щодо того, як підготуватися до блекаут в домашніх умовах; меріями проводяться вебінари та офлайн зустрічі на таку саму тематику; у супермаркетах продаються підготовчі «стартові пакети», – написала Ірина Охременко, і опублікувала світлини на підтвердження своїх слів.

Існує також план для Відня на випадок масового збою електропостачання. Про це йдеться на офіційному сайті міста. Тут розглядають три можливі сценарії – збій живлення, дефіцит електроенергії та повне знеструмлення.

Поліція, пожежна служба, організації цивільного захисту та австрійські солдати так само регулярно проводять спільні навчання, а також пояснюють людям, що робити у разі відключення електроенергії.

На офіційному сайті Австрійської армії викладено покрокову інструкцію для населення «План «Б», який розшифровується як «Блекаут», або «тривалий збій в електропостачанні Європи, коли раптово нічого більше не працює (мобільні телефони, Інтернет, банкомати, платіжні системи, заправки, світлофори, тунелі, залізничний рух, громадський транспорт, ліфти, елеватори, немає газу, тощо).

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На початку грудня 2022 року розроблено концепцію продовольчого забезпечення у разі відключення електроенергії, де складено спільний план регулювання розподілу харчів на випадок відключення електроенергії.

Цікаво, що згідно статистики відключень електроенергії в Австрії, якість австрійського електропостачання на найвищому рівні: воно надійне на 99,99%.

Нагадаємо, глава австрійського МЗС висловив незгоду з виключенням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з міністерської зустрічі ОБСЄ. На думку міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга, Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури.