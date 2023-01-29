Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відключення світла: які обмеження діятимуть у Києві в неділю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Відключення світла: які обмеження діятимуть у Києві в неділю
У Києві діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла
фото з відкритих джерел

Актуальна інформація про обмеження електроенергії на 29 січня в Києві

В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак. Тож, у Києві у неділю, 29 січня, діятимуть обмеження електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

«На 29 січня НЕК «Укренерго» надав обмеження споживання для Києва в середньому на рівні 955 МВт на день та 669 МВт на ніч. В пікові години навантаження при поточній температурі повітря це 61% від потреби електроенергії міста, включаючи побутових споживачів, промисловість та критичну інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такий ліміт електроспоживання дозволить енергетикам проводити відключення у столиці в стабілізаційних графіках. Графіки дивіться тут.

Енергетики закликають киян помірно користуватися електроенергією, особливо в пікові години навантаження.

До слова, за повідомленням ДТЕК, через окупацію електростанцій загальною потужністю в 10 ГВт та пошкодження обладнання більшості теплових електростанцій, в енергосистемі продовжує зберігатись значний дефіцит потужностей. Близько 75% теплових електростанцій України зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

У той ж час, штрафуючи операторів системи розподілу за недотримання графіка відключень, НКРЕКП не зможе вирішити критичну ситуацію в енергосистемі, яка виникла внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури, вважають у підкомітеті Верховної Ради з питань енергетичної безпеки. Адже енергетичні компанії намагаються працювати та надавати послуги українцям в умовах російської агресії та постійних обстрілів.

Теги: електроенергія Київ кияни ДТЕК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коваленко: Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання
Чому світла немає, а платіжки ростуть: роз'яснення гендиректора Yasno
Вчора, 21:13
Енергетики роблять усе можливе, аби в українців було світло у домівках
Окупація електростанцій та пошкодження більшості ТЕС не дозволяють виробляти необхідну кількість електроенергії, – ДТЕК
Вчора, 16:08
Енергетична тривога: «Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом
Енергетична тривога: «Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом
Вчора, 10:41
Наразі усі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені
Окупанти планують подавати електроенергію із Запорізької АЕС до Росії – Генштаб
27 сiчня, 21:23
У Відні готуються до проблем з електрикою
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
27 сiчня, 13:05
У десятьох областях запроваджено аварійні відключення світла
У десятьох областях запроваджено аварійні відключення світла
27 сiчня, 11:26
Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Київській, Одеській та Вінницькій областях
Росія атакувала енергооб’єкти України: Галущенко повідомив, де найскладніша ситуація
26 сiчня, 13:31
Нацкомісія оштрафувала ще одне обленерго за недотримання графіків відключень
Нацкомісія оштрафувала ще одне обленерго за недотримання графіків відключень
26 сiчня, 03:34
Україна вже майже півроку страждає від блекаутів
НКРЕКП оштрафувала вже п'ять обленерго за недотримання графіків відключень
24 сiчня, 14:47

Новини

Відключення світла: які обмеження діятимуть у Києві в неділю
Відключення світла: які обмеження діятимуть у Києві в неділю
Київ може затопити. Синоптики прокоментували повідомлення
Київ може затопити. Синоптики прокоментували повідомлення
Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео
Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео
Володимир Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини
Володимир Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини
РФ знову запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки
РФ знову запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки
Ракетна атака на столицю: Кличко повідомив, яка ситуація з тепло- та водопостачанням 
Ракетна атака на столицю: Кличко повідомив, яка ситуація з тепло- та водопостачанням 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео
9664
Дагестанця, який викривав злочинні схеми ФСБ, збила машина у США
8650
Партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі
6260
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)
4800
Захід прийняв рішення завершити війну в цьому році на полі бою

Новини

Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
27 сiчня, 13:05

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту