Відключення світла: які обмеження діятимуть у Києві в неділю

Актуальна інформація про обмеження електроенергії на 29 січня в Києві

В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак. Тож, у Києві у неділю, 29 січня, діятимуть обмеження електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

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«На 29 січня НЕК «Укренерго» надав обмеження споживання для Києва в середньому на рівні 955 МВт на день та 669 МВт на ніч. В пікові години навантаження при поточній температурі повітря це 61% від потреби електроенергії міста, включаючи побутових споживачів, промисловість та критичну інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такий ліміт електроспоживання дозволить енергетикам проводити відключення у столиці в стабілізаційних графіках. Графіки дивіться тут.

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Енергетики закликають киян помірно користуватися електроенергією, особливо в пікові години навантаження.

До слова, за повідомленням ДТЕК, через окупацію електростанцій загальною потужністю в 10 ГВт та пошкодження обладнання більшості теплових електростанцій, в енергосистемі продовжує зберігатись значний дефіцит потужностей. Близько 75% теплових електростанцій України зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

У той ж час, штрафуючи операторів системи розподілу за недотримання графіка відключень, НКРЕКП не зможе вирішити критичну ситуацію в енергосистемі, яка виникла внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури, вважають у підкомітеті Верховної Ради з питань енергетичної безпеки. Адже енергетичні компанії намагаються працювати та надавати послуги українцям в умовах російської агресії та постійних обстрілів.