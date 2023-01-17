Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується – заява Міненерго

На ЗАЕС перебувають близько шість тис. осіб

За словами Галущенка, зараз станція лише отримує енергію з українського боку

На Запорізькій АЕС відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних контрактів. Також ситуація погіршується і з технічної точки зору. Таку заяву зробив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі «Суспільного».

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За його словами, зараз станція не працює, лише отримує енергію з українського боку.

«Ситуація складна, і це зазначають експерти з МАГАТЕ. Є позиція про те, що потрібно, щоб хоч кілька блоків працювало, вони доводили цю позицію до росіян», – сказав Галущенко.

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Міністр сказав, що на ЗАЕС перебувають близько шість тис. осіб, але вони обмежені у допуску на станцію.

«Сам допуск – там десь 2,5-3 тисячі, до окупації було 11 тисяч», – сказав Галущенко.

Раніше повідомлялося, що наразі на території Запорізької АЕС перебуває приблизно 500 російських окупантів, у них вибухівка, вони всі озброєні.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що на Запорізькій АЕС будуть працювати мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції у зимовий період.

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Також президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції заявив, що питання Запорізької АЕС буде вирішено найближчими тижнями. Наразі вже існує угода про виведення важких озброєнь і електростанції біля Енергодару.