Виведення важкого озброєння із ЗАЕС: Макрон розповів про угоду
Переговори відносно умов виведення важких озброєнь із ЗАЕС тривають
Питання Запорізької АЕС буде вирішено найближчими тижнями. Наразі вже існує угода про виведення важких озброєнь і електростанції біля Енергодару. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції.
«Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні матимуть вирішальне значення», – наголосив Макрон.
Макрон зазначив, що переговори відносно умов виведення важких озброєнь із ЗАЕС тривають.
Нагадаємо, що ЗАЕС знаходиться в окупації з березня 2022 року. У вересні Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити на ЗАЕС зону безпеки та захисту. У жовтні Путін видав «указ» про привласнення Росією Запорізької АЕС. У листопаді експерти МАГАТЕ заявили про намір збільшити свою присутність на атомних станціях в Україні.
Міжнародна конференція проводиться Францією в Парижі для надання термінової допомоги Україні для проходження зими, оскільки окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі по всій країні.
Раніше на ній виступив президент України Володимир Зеленський.
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