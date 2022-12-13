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Виведення важкого озброєння із ЗАЕС: Макрон розповів про угоду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Виведення важкого озброєння із ЗАЕС: Макрон розповів про угоду
фото ілюстративне

Переговори відносно умов виведення важких озброєнь із ЗАЕС тривають

Питання Запорізької АЕС буде вирішено найближчими тижнями. Наразі вже існує угода про виведення важких озброєнь і електростанції біля Енергодару. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції.

«Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні матимуть вирішальне значення», – наголосив Макрон.

Макрон зазначив, що переговори відносно умов виведення важких озброєнь із ЗАЕС тривають.  

Нагадаємо, що ЗАЕС знаходиться в окупації з березня 2022 року. У вересні Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити на ЗАЕС зону безпеки та захисту. У жовтні Путін видав «указ» про привласнення Росією Запорізької АЕС. У листопаді експерти МАГАТЕ заявили про намір збільшити свою присутність на атомних станціях в Україні.

Міжнародна конференція проводиться Францією в Парижі для надання термінової допомоги Україні для проходження зими, оскільки окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі по всій країні.

Раніше на ній виступив президент України Володимир Зеленський.

Теги: Запорізька АЕС Еммануель Макрон війна росія окупанти Україна

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