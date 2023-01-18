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МАГАТЕ відправило місію на Чорнобильську АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МАГАТЕ відправило місію на Чорнобильську АЕС
фото ілюстративне

Наглядачі МАГАТЕ залишаться на всіх українських атомних електростанціях

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) створює ще одну постійну місію в Україні, яка працюватиме на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі», – йдеться в повідомленні.

Гроссі зазначив, що наглядачі МАГАТЕ залишаться на всіх українських АЕС, щоб надавати життєво важливу допомогу в забезпеченні ядерної безпеки.

Раніше повідомлялося, що Україна змінить підхід до будівництва нових блоків АЕС.

Нагадаємо, 9 грудня Місія МАГАТЕ завершила роботу на Рівненській АЕС. Висновки тут.

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Теги: Україна МАГАТЕ Чорнобильська АЕС

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