МАГАТЕ відправило місію на Чорнобильську АЕС

Наглядачі МАГАТЕ залишаться на всіх українських атомних електростанціях

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) створює ще одну постійну місію в Україні, яка працюватиме на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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«МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі», – йдеться в повідомленні.

Гроссі зазначив, що наглядачі МАГАТЕ залишаться на всіх українських АЕС, щоб надавати життєво важливу допомогу в забезпеченні ядерної безпеки.

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Раніше повідомлялося, що Україна змінить підхід до будівництва нових блоків АЕС.

Нагадаємо, 9 грудня Місія МАГАТЕ завершила роботу на Рівненській АЕС. Висновки тут.