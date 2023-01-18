МАГАТЕ відправило місію на Чорнобильську АЕС
Наглядачі МАГАТЕ залишаться на всіх українських атомних електростанціях
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) створює ще одну постійну місію в Україні, яка працюватиме на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
«МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі», – йдеться в повідомленні.
Гроссі зазначив, що наглядачі МАГАТЕ залишаться на всіх українських АЕС, щоб надавати життєво важливу допомогу в забезпеченні ядерної безпеки.
Раніше повідомлялося, що Україна змінить підхід до будівництва нових блоків АЕС.
Нагадаємо, 9 грудня Місія МАГАТЕ завершила роботу на Рівненській АЕС. Висновки тут.
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