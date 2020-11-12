«Епіцентр» обмежить роботу під час «карантину вихідного дня»

Через касу продаватимуть тільки продовольчі товари, а все інше – тільки через інтернет-магазин

Мережа гіпермаркетів «Епіцентр» і «Нова лінія» обмежать роботу під час карантину вихідного дня. Про це повідомляє пресслужба мережі.

На вихідних усі товари можна буде замовити через сайт «Епіцентру», а забрати або доставкою додому, або в центрах видачі замовлень самовивозом.

На тлі критики мережі через повідомлення про 72-годинну пʼятницю в «Епіцентрі» запевнили, що будуть дотримуватися розпорядження уряду. «Ми поважаємо позицію Кабміну і будемо її дотримуватися, хоча не згодні з усіма заходами впровадженими урядом для посилення карантину», – додали у пресслужбі.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що після «розʼяснень» МВС у «Епіцентрі» погодилися прийняти карантинні обмеження. Зокрема, в суботу та неділю в мережі продаватимуть «виключно життєво важливі товари». Він додав, що поліція проконтролює виконання обмежень мережею.

Нагадаємо, що Степанов обурився через жарт «Епіцентру» про карантин вихідного дня і пригрозив наслідками.

Додамо, що у Facebook з’явився пост від компанії «Епіцентр», де повідомляється про введення 72-годинної п’ятниці у зв’язку з «карантином вихідного дня». У мережі люди розділилися на два «табори»: одні вважали цей допис не смішним, а інші навпаки підтримали жарт своїми публікаціями.

Як повідомлялося, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Також 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.