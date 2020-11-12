Степанов обурився через жарт «Епіцентру» у соцмережах і пригрозив реакцією уряду

Максим Степанов повідомив, що його колеги з уряду відреагують на такий цинізм

Міністру не сподобався жарт про 72-годинну п’ятницю у магазинах, на тлі введення «карантину вихідного дня»

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов обурився через жарт у соцмережах про 72-годинну п’ятницю у Епіцентрі, на тлі введення «карантину вихідного дня». Про це він заявив на брифінгу.

Міністр повідомив, що його колеги з уряду відреагують на такий цинізм.

«Вчора мене обурило в соціальних мережах пост від Епіцентру. Як там було – продовжимо п’ятницю на 72 години. Хочете покуражитися, хочете робити фарс на здоров’ї людей? Якщо хочете покуражитися, то поїхали зі мною в реанімацію. Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня… Я впевнений, що мої колеги по уряду, які відповідають в тому числі і за контроль, дадуть відповідну відповідь на цей фарс, цинізм - так я сприймаю ці речі, які пишуться в соціальних мережах», – сказав Степанов.

Додамо, що у Facebook з’явився пост від компанії «Епіцентр», де повідомляється про введення 72-годинної п’ятниці у зв’язку з «карантином вихідного дня». У мережі люди розділилися на два «табори»: одні вважали цей допис не смішним, а інші навпаки підтримали жарт своїми публікаціями.

Як повідомлялося, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Також 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Нагадаємо, ООН повідомила, що 9 млн українців можуть опинитися за межею бідності через карантин.

До відома, в Україні за минулу добу, 11 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Одужали 6 235 осіб (у попередній день 6 802), а 198 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 428 дітей та 564 медпрацівники. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145; проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.