Епіфаній звершив богослужіння з нагоди Великодня

Святкове богослужіння відбулося у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі

Очільник Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі урочисте богослужіння з нагоди світлого Христового Воскресіння. Про це повідомлялося на його офіційній сторінці у Facebook.

За ходом дійства можна було слідкувати онлайн.

«Попри біль і страждання, руйнування й горе, які принесла в наш дім війна, ніщо не може відібрати ту спільну радість, яку серед темряви нічної та на світанку нового дня нової України приносить нам сьогодні Воскресіння Христове. Від серця до серця ділімося цією радістю, примножимо її, сповіщаючи про велику перемогу над гріхом, злом і смертю, адже воістину Христос воскрес!» – йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.