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    Військові привітали українців з Великоднем: Україна переможе зло (відео)

    Генштаб привітав українців з Великоднем - Військові привітали українців з Великоднем: Україна переможе зло (відео)
    Генштаб привітав українців з Великоднем
    фото: кадр з відео

    В ЗСУ пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб сьогоднішній Великдень був мирним і радісним

    Генеральний штаб ЗСУ музично привітав жителів України з Великоднем. Ролик з піснею з'явився на офіційній Facebook-сторінці Генштабу.

    Військові пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб сьогоднішній Великдень був мирним і радісним

    «Христос Воскрес! ЗСУ щиро вітають українців зі світлим Великоднем! Воскресіння Сина Божого є свідченням торжества життя над смертю, перемоги добра над злом. «Смерть, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Знищено Ісусом Христом!» – полум'яно вигукує Апостол Павло, розповідаючи сучасникам і нащадкам про цю видатну подію в історії людства. Нам з вами випало жити в переломні часи, коли знахабніле зло прийшло до нас посіяти страх і смерть. Між 500-кілограмовими авіаційними бомбами, дикими ордами російських окупантів та мирним населенням квітучої України – лиш Янгольське воїнство та особовий склад ЗСУ», – йдеться у привітанні.

    «Ми, військовослужбовці, докладемо всіх зусиль, щоб дарований Богом сьогоднішній Великдень був мирним і радісним для вас, дорогі українці. Ця пісня є нашим подарунком всім, кого ми захищаємо, — а також Захисникам України на полях боїв. Господь переміг смерть та пекло — і Україна переможе зло, що повстало проти нас. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!», – резюмували у ЗСУ.

    Пісню-вітання для українців виконали музиканти і співаки Академічного Ансамблю пісні і танцю ЗСУ під художнім керівництвом Заслуженого диригента України Дмитра Антонюка.

    Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна українці військові Україна Великдень 2022 окупація #stoprussia
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    Військові привітали українців з Великоднем: Україна переможе зло (відео)