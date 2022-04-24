Військові звільнили вісім населених пунктів на Херсонщині

ЗСУ звільнили вісім населених пунктів та завдали окупантам втрат

Росіяни намагалися безрезультатно провести штурмові дії у напрямку Олександрівки та Таврійського

На Херсонщині російські окупанти спробували активізуватися. однак жодного успіху ворог не мав. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Оперативне командування «Південь» повідомило, що росіяни намагалися безрезультатно провести штурмові дії у напрямку Олександрівки та Таврійського. Також ворог зробив невдалу спробу заволодіти Миколаївкою.

«Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбито. Наші підрозділи з позицій спостережних постів відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області», – мовиться у повідомленні.

Накопичення живої сили та техніки в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневого ураження нашими підрозділами. Понісши значні втрати, ворог відійшов у бік Чорнобаївки.

Українським героям вдалося знищили 74 окупантів та 13 одиниць техніки. Мовиться про:

2 танки;

систему реактивного залпового вогню;

6 одиниць броньованої та інженерної техніки;

4 БПЛА-розвідники.

В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу «Калібр». Блокуючи судноплавство, проводячи викриття надводної обстановки та повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України.

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил і Сухопутних військ України протягом доби уразили 17 повітряних цілей російських окупантів, знищивши три літаки, 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня, і 5 крилатих ракет.