Подоляк пояснив, навіщо Україна взагалі веде переговори з Росією

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що Україна бере участь у переговорах з Росією, аби знайти якийсь компроміс - але при цьому не поступиться ключовими позиціями, якими є територіальна цілісність та суверенітет країни

Україна має чітку позицію у переговорному процесі з Росією

Ключовими цінностями для української делегації у переговорах з Росією є територіальна цілісність та суверенітет України. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів у інтерв’ю BBC.

За словами Подоляка, позиція Росії у цих переговорах є пропагандистською. «Вони самі себе загнали в якусь ілюзію того, як побудований світ», – упевнений радник Єрмака.

Михайло Подоляк пояснив логіку самого переговірного процесу та участі української делегації в ньому. «Що стосується самого переговорного процесу - для цього він і триває, щоб знайти, де ми можемо і до чого домовитися», – зазначив Подоляк, який є членом української делегації на переговорах.

Він пообіцяв зробити відповідну заяву, якщо домовитися із Росією не вийде.

Разом з тим, радник голови Офісу президента упевнений, що проговорювати позицію Росії не має сенсу: «Вони можуть заявляти будь-що. Це їхня позиція».

Подоляк розповів, що російська сторона намагається викрутитися у нинішній ситуації і виправдати напад на Україну. Для цього вона постійно вкидає ті чи інші історії у інформаційний простір. «Я розумію, в чому суть для РФ - їм треба спотворювати інформацію, щоб довести, що вони мали право напасти на Україну. Ми ж розуміємо, що в юридичному сенсі немає аргументів щодо нападу на іншу країну», – зазначив член української переговірної групи.

Щодо української позиції, то, як заявив Подоляк, вона обстоюється на фронті. А Україна не піде на жодні поступки, бо «це наша свобода і наша цілісність».

Нагадаємо, що Подоляк заявив про необхідність зустрічі Зеленського з Путіним, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

А учора, 21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.

Читайте також: