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    Офіс президента прозвітував про хід перемовин

    Офіс президента прозвітував про хід перемовин
    фото: Михаил Подоляк в Twitter

    Подоляк каже, що процес перемовин триває

    Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував хід перемовин України та Росії щодо припинення війни.

    «Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни…», – йдеться в повідомленні.


    Напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, РФ робить багато для того, щоб домовитись.

    У понеділок Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією.

    Тим часом ворог продовжує обстрілювати українські міста. Так, вранці 15 березня рашисти обстріляли багатоповерхівку у Києві: троє загиблих, майже 50 людей врятовано.

    Рашисти обстріляли Вінниччину: ракету збили кулеметом.

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    Теги: Росія окупанти війна Україна Офіс президента Олексій Арестович Михайло Подоляк
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    Офіс президента прозвітував про хід перемовин