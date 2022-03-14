РФ на переговорах проявляє небачений конструктив – Арестович

Росія хоче домовлятися, бо побачила, що окупанти успіху не досягнуть

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, РФ робить багато для того, щоб домовитись. Про це він повідомив 14 березня у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

«Коментувати переговори повинен Михайло Подоляк і Давид Арахамія, які безпосередньо беруть у них участь. Але я точно знаю, що йдуть вони і йдуть доволі конструктивно. Конструктивніше, ніж очікувалося. Особливо це стосується, перш за все, російської сторони. Вони проявляють небачений конструктив, тому що втрати на полі бою і санкції, я так розумію, дали їм зрозуміти реальну картину дійсності», – розповів Арестович.

На запитання телеведучого, чи готова РФ домовлятися, радник голови Офісу президента відповів: «Вони навіть не готові, вони хочуть домовлятися. Більше того, вони роблять дуже багато для того, щоб домовитись».

Раніше Арестович прокоментував вибух на Оболоні: про свідомий обстріл Києва не йдеться.

Нагадаємо, Україна вимагає негайно виключити країну-агресорку з Ради Європи.

Також генпрокурорка анонсувала обмін полоненими найближчим часом.

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