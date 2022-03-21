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    Україна відмовляється виконувати ультиматум Росії – Зеленський

    Україна відмовляється виконувати ультиматум Росії – Зеленський
    фото: Офіс президента

    «Ми можемо виконати ультиматум лише тоді, коли нас не буде»

    Ультиматум країни-агресорки Україна виконувати не зможе, адже для його виконання необхідно повністю знищити український народ.

    Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю європейським ЗМІ, уривок із якого оприлюднило Суспільне.

    «Україна не зможе виконати ультиматум. Ми не зможемо це фізично зробити. Як це можна зробити? Треба нас усіх знищити – тоді їхній ультиматум буде автоматично виконаний. Наприклад, «віддайте нам Харків, віддайте нам Маріуполь, віддайте нам Київ». Ні харків’яни, ні маріупольці, ні кияни, ні президент – ми не зможемо це зробити. Ми навіть це бачимо в окупованих містах.

    У Мелітополі, Бердянську, у цьому напрямку. Коли вони (російські війська – ред.) заходять, люди не віддають. Вони піднімають прапор, люди знімають. Вони вбили людину, так, люди сховалися, але вночі прийшли і знову зняли прапор. Що ви хочете? Усіх нас знищити? Ми можемо виконати ультиматум лише тоді, коли нас не буде», – наголосив глава Української держави.

    Він підкреслив, що ультиматуми не принесуть російській федерації жодних результатів у процесі війни з Україною.

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    Теги: росія окупанти війна українці Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Україна відмовляється виконувати ультиматум Росії – Зеленський