Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією

Пауза у переговорах має технічний характер

Радник голови Офісу президента та член української делегації Михайло Подоляк заявив, що у переговорах із Росією взяли технічну паузу.

«У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають», – написав він у Twitter.

У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Раніше Михайло Подоляк повідомляв, що 14 березня відбувається четвертий раунд переговорів у відеоформаті. Позиції України незмінні: мир, припинення вогню, відведення всіх російських військ. Як зазначив радник Банкової, перемовини йдуть доволі важко, бо Україна та окупаційна Росія мають різні політичні системи.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв увечері в понеділок розповісти про підсумки переговорів з країною-агресоркою.

Як раніше повідомлялося, переговори української та російської делегації щодо припинення воєнних дій перейшли у відеоформат.

Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.