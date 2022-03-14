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    Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією

    Перемовини відбуваються у відеоформаті&nbsp; - Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією
    Перемовини відбуваються у відеоформаті 
    фото: Офіс президента

    Пауза у переговорах має технічний характер

    Радник голови Офісу президента та член української делегації Михайло Подоляк заявив, що у переговорах із Росією взяли технічну паузу.

    «У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають», – написав він у Twitter.

    Раніше Михайло Подоляк повідомляв, що 14 березня відбувається четвертий раунд переговорів у відеоформаті. Позиції України незмінні: мир, припинення вогню, відведення всіх російських військ. Як зазначив радник Банкової, перемовини йдуть доволі важко, бо Україна та окупаційна Росія мають різні політичні системи.

    Президент Володимир Зеленський пообіцяв увечері в понеділок розповісти про підсумки переговорів з країною-агресоркою.

    Як раніше повідомлялося, переговори української та російської делегації щодо припинення воєнних дій перейшли у відеоформат.

    Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    Теги: Росія війна Україна Офіс президента радник Михайло Подоляк
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    Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією