«Это же война, всякое бывает». Родичі рашиста, який вбив безбройного українця, шокували своїми заявами

Родичі російського вояка Шишимаріна, який убив мирного українського жителя, не бачать нічого особливого у його злочині, бо «іде війна»

Бабуся російського вояка не бачить нічого страшного у тому, що її онук убив цивільного

Родичі Вадима Шишимаріна, звинуваченого у вбивстві мирного жителя України, не розуміють, хто на кого напав і за що можуть посадити їхнього близького. Про спілкування із родичами першого рашистського війського, якого судять в Україні, розповіла журналістка Ірина Ромалійська.

Батько Вадима Шишимаріна заявив, що його син був змушений взяти участь у «спецоперації». Чоловік, якого звуть Євген, чекає, що військового злочинця повернуть до Росії за обміном. Своє ставлення до російсько-української війни батько рашиста висловив коротко: «Я взагалі нічого не підтримую, бо я нічого не знаю. Я не маю агресії до України особистої».

Бабуся окупанта, Валентина Димова, заявила, що взагалі не знає, хто на кого напав в Україні, а як оцінити війну, не знає. Втім, вона принаймні назвала військові дії, які веде Росія, «війною», а не «спецоперацією».

Щодо злочину, який вчинив її онук, жінка заявила – іде війна, на війні може бути що завгодно. Звинувачення у вбивстві мирного жителя бабуся рашиста назвала «маячнею», і заявила, що чекає на його повернення за обміном.

Коли журналістка ще раз спитала росіянку «Що робити з війною», Валентина Димова відповіла: «Не знаю, що з нею робити. Я в ній не розбираюся, в цій політиці».

Нагадаємо, Вадим Шишимарін – перший військовослужбовець РФ, якого судять за воєнний злочин в Україні. Його обвинувачують у вбивстві беззбройного велосипедиста в Сумській області.

За даними слідства, 28 лютого 21-річний окупант вбив беззбройного жителя смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Чоловік помер на місці лише за кілька десятків метрів від свого дому.

Перше засідання суду у справі Шишимаріна, на якому було вирішено, що процес проходитиме у відкритому режимі, відбулося 13 травня.

18 травня під час судового засідання рашист визнав свою провину у вбивстві цивільного.