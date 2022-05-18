Російський вояк у суді зізнався у вбивстві мирного українця

Після оголошення обвинувального акта у справі окупант визнав себе винним та не відмовився давати показання

Вадиму Шишимаріну інкримінують вбивство жителя Сумщини. За такий злочин загрожує довічне

Російський військовий Вадим Шишимарін під час досудового розслідування зізнався у тому, що він вбив мирного мешканця в Сумській області. Йому загрожує довічне ув’язнення. Про це розповів прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк, пише «Суспільне».

«Шишимарін обвинувачується у тому, що, будучи командиром відділення Кантемирівської танкової дивізії у складі ЗС РФ, 24 лютого незаконно вторгся на територію України та 28 лютого з автомата Калашникова вбив беззбройного мирного мешканця, який йому нічим не загрожував, на території Сумської області», – розповів Синюк.

При цьому прокурор додав, що після цього зловмисник разом зі своїми співслужбовцями викрав автомобіль для того, щоб покинути Україну.

«Шишимаріна обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством особи. За вчинення злочину максимальна міра покарання – довічне позбавлення волі», – підкреслив Синюк.

Засідання суду перенесли на 19 травня.

Нагадаємо, 13 травня Солом'янський райсуд у Києві розпочав слухання у справі росіянина Вадима Шишимаріна. Це перший російський військовий, який постав перед українським судом за вбивство цивільного у Сумській області.

А сьогодні, 18 травня, розпочався розгляд по суті справи російського військового Вадима Шишімаріна, підозрюваного у вбивстві мирного жителя. До суду прийшла потерпіла - родичка вбитого. Шишимарін повністю визнав у суді вину у вбивстві Олександра Шеліпова.

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