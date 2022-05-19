Суд над російським солдатом: дружина вбитого українця зробила важливу заяву (відео)

Вадим Шишимарін – перший військовослужбовець РФ, якого судять за воєнний злочин в Україні

У Києві проходить суд над російським солдатом Вадимом Шишимаріним. Дружина загиблого від рук Шишимаріна чоловіка повідомила, що вона просить довічного ув'язнення для російського солдата. Водночас вона не проти, аби Шишимаріна обміняла на бійців «Азовсталі». Про це Катерина Шеліпова повідомила під час засідання, пише «Суспільне».

«Я думаю, що йому довічне ув'язнення. Але якщо його поміняють на наших маріупольських захисників, хлопців-героїв «Азовсталі» — я не буду проти», — сказала Катерина Шеліпова.

Нагадаємо, Вадим Шишимарін – перший військовослужбовець РФ, якого судять за воєнний злочин в Україні. Його обвинувачують у вбивстві беззбройного велосипедиста в Сумській області.

За даними слідства, 28 лютого 21-річний окупант вбив беззбройного жителя смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Чоловік помер на місці лише за кілька десятків метрів від свого дому.

Перше засідання суду у справі Шишимаріна, на якому було вирішено, що процес проходитиме у відкритому режимі, відбулося 13 травня.