«Молимся и ждем». Родичі окупантів шукають їх у закритих групах (відео)

В Україні триває 51-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Українські журналісти проникли у кілька неофіційних закритих груп російських військових частин у соціальній мережі «Вконтакте». Відповідне відео викладено в youtube-каналі «Телебачення Торонто».

В цих групах спілкуються батьки та родичі російських окупантів, які зараз воюють в Україні. Вони жаліються, що у військових частинах їм масово повідомляють, що їх діти безвісти зникли, а потім не відповідають на дзвінки.

До речі, в одній із закритих груп перші повідомлення про пошуки російських солдатів з’явилися лише в кінці березня 2022 року – через місяць після вторгнення росармії в Україну.

Також журналісти пробрались в ті групи військових частин, які, за даними української розвідки, знаходились в Бучі та Ірпіні під час окупації.

Їм також вдалося поспілкуватись з родичкою окупанта і запитати, що вона думає про звірства росіян на окупованих територія.

«Фото не смотрите. Это враньё», – так відреагувала росіянка на звірячі вбивства окупантами мирних українців на Київщині. Жінка у соцмережі шукала інформацію про зниклого племінника, який воював у російській армії в Україні.

Нагадаємо, що в Україні триває 51-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.