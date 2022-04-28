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    Події в Україні

    Евакуація з Луганщини: автобуси чекають людей у п'яти містах

    Не варто чекати ситуації, коли доведеться евакуюватися пішки - Евакуація з Луганщини: автобуси чекають людей у п'яти містах
    Не варто чекати ситуації, коли доведеться евакуюватися пішки
    фото: Сергій Гайдай

    Транспорт чекатиме охочих врятуватися від «русского міра» у п'яти містах – Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Гірське і Сєвєродонецьк

    Сьогодні, 28 квітня, триватиме евакуація з Луганської області. Транспорт чекатиме людей у п'яти містах, повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

    Повідомляється, що сьогодні евакуаційний транспорт чекатиме охочих врятуватися від «русского міра» в п'яти містах – Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Гірське і Сєвєродонецьк.

    «Кожного, хто прийде, кому допоможуть дістатися волонтери або поліція, ми відвеземо або до залізничних вокзалів Донецької області, або відразу в безпечні регіони України. Евакуюйтеся!»,- звернувся до жителів області голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    За його словами, не варто чекати ситуації, коли доведеться евакуюватися пішки.

    «Проривайтеся з-під вогню росіян, як це роблять жителі Рубіжного і Попасної, тих частин міст, де йдуть бої. Ми знаємо, скільком вдалося вибратися, проте нам невідомо, яку кількість людей росіяни розстріляли за спроби евакуюватися. Не втрачайте можливості. Зараз це безпечно і безкоштовно. Евакуаційний транспорт напоготові», – додав він.

    Сьогодні окупанти сильно обстріляли Лисичанськ. У місті знищено 13 житлових будинків.

    Додамо, що днями рашисти обстріляли евакуаційний автобус на Луганщині.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай евакуація #stoprussia
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    Евакуація з Луганщини: автобуси чекають людей у п'яти містах