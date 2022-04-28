Евакуація з Луганщини: автобуси чекають людей у п'яти містах

Транспорт чекатиме охочих врятуватися від «русского міра» у п'яти містах – Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Гірське і Сєвєродонецьк

Сьогодні, 28 квітня, триватиме евакуація з Луганської області. Транспорт чекатиме людей у п'яти містах, повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Повідомляється, що сьогодні евакуаційний транспорт чекатиме охочих врятуватися від «русского міра» в п'яти містах – Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Гірське і Сєвєродонецьк.

«Кожного, хто прийде, кому допоможуть дістатися волонтери або поліція, ми відвеземо або до залізничних вокзалів Донецької області, або відразу в безпечні регіони України. Евакуюйтеся!»,- звернувся до жителів області голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, не варто чекати ситуації, коли доведеться евакуюватися пішки.

«Проривайтеся з-під вогню росіян, як це роблять жителі Рубіжного і Попасної, тих частин міст, де йдуть бої. Ми знаємо, скільком вдалося вибратися, проте нам невідомо, яку кількість людей росіяни розстріляли за спроби евакуюватися. Не втрачайте можливості. Зараз це безпечно і безкоштовно. Евакуаційний транспорт напоготові», – додав він.

Сьогодні окупанти сильно обстріляли Лисичанськ. У місті знищено 13 житлових будинків.

Додамо, що днями рашисти обстріляли евакуаційний автобус на Луганщині.