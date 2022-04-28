Окупанти сильно обстріляли Лисичанськ (фото)

Громадяни змушені ховатися від постійних обстрілів у бомбосховищах

Окупанти сильно обстріляли Лисичанськ. У місті знищено 13 житлових будинків

Протягом 27 квітня російські окупанти сильно обстрілювали місто Лисичанськ Луганської області, в результаті чого було знищено 13 житлових будинків. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергія Гайдая.

«Лисичанськ - великий за площею населений пункт. І тим легше росіянам кудись потрапити, а нашим рятувальникам складніше швидко відреагувати. Загоряння через обстріли проходять майже по всій території, а це практично 100 кв. км», – заявив Гайдай.

За словами Гайдая, минулої ночі сталося потрапляння у два будинки, рятувальникам вдалося загасити загоряння. При цьому набагато складніша ситуація була вдень, коли полум'я охопило відразу всі будинки. А вже до вечора росіяни потрапили ще в три будинки.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку, одна жінка загинула.

Бойовики вкотре хочуть звинуватити ЗСУ у провокаціях, намагаючись замістити сліди своїх злочинів. Цього разу реалізувати такі плани окупанти взялися у Лисичанську Луганської області.