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    Події в Україні

    Окупанти сильно обстріляли Лисичанськ (фото)

    Громадяни змушені ховатися від постійних обстрілів у бомбосховищах - Окупанти сильно обстріляли Лисичанськ (фото)
    Громадяни змушені ховатися від постійних обстрілів у бомбосховищах
    фото: Сергій Гайдай

    Окупанти сильно обстріляли Лисичанськ. У місті знищено 13 житлових будинків

    Протягом 27 квітня російські окупанти сильно обстрілювали місто Лисичанськ Луганської області, в результаті чого було знищено 13 житлових будинків. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергія Гайдая.

    «Лисичанськ - великий за площею населений пункт. І тим легше росіянам кудись потрапити, а нашим рятувальникам складніше швидко відреагувати. Загоряння через обстріли проходять майже по всій території, а це практично 100 кв. км», – заявив Гайдай.

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    Окупанти сильно обстріляли Лисичанськ (фото)
    Окупанти сильно обстріляли Лисичанськ (фото)
    Окупанти сильно обстріляли Лисичанськ (фото)
    Окупанти сильно обстріляли Лисичанськ (фото)
    фото: Сергій Гайдай

    За словами Гайдая, минулої ночі сталося потрапляння у два будинки, рятувальникам вдалося загасити загоряння. При цьому набагато складніша ситуація була вдень, коли полум'я охопило відразу всі будинки. А вже до вечора росіяни потрапили ще в три будинки.

    Нагадаємо, російські окупанти обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку, одна жінка загинула.

    Бойовики вкотре хочуть звинуватити ЗСУ у провокаціях, намагаючись замістити сліди своїх злочинів. Цього разу реалізувати такі плани окупанти взялися у Лисичанську Луганської області.

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    Теги: росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас Луганщина війна Україна Луганськ окупація #stoprussia
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    Окупанти сильно обстріляли Лисичанськ (фото)