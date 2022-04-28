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    Рашисти вдарили ракетою по Запоріжжю, поранено дитину

    Ракета росіян&nbsp;пошкодила два будинки в приватному секторі - Рашисти вдарили ракетою по Запоріжжю, поранено дитину
    Ракета росіян пошкодила два будинки в приватному секторі
    фото: Запорізька ОДА

    Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина

    Російські війська вдарили ракетою по Запоріжжю. Про це повідомляє Запорізька обласна адміністрація.

    За попередньою інформацією пошкоджено два будинки у приватному секторі.

    «Удар був нанесений рашистською авіацією, застосували ракеті Х-55 класу «повітря-земля». Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина», – йдеться у повідомленні.

    Інформація буде уточнена, подробиці згодом, наголошують в обладміністрації.

    Також сьогодні зранку рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Орки поцілили в колишній завод у Синельниківському районі.

    Крім того окупанти сильно обстріляли Лисичанськ. У місті знищено 13 житлових будинків

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти діти війна Україна будинок ракета окупація #stoprussia
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    Рашисти вдарили ракетою по Запоріжжю, поранено дитину