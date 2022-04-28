Рашисти вдарили ракетою по Запоріжжю, поранено дитину
Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина
Російські війська вдарили ракетою по Запоріжжю. Про це повідомляє Запорізька обласна адміністрація.
За попередньою інформацією пошкоджено два будинки у приватному секторі.
«Удар був нанесений рашистською авіацією, застосували ракеті Х-55 класу «повітря-земля». Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина», – йдеться у повідомленні.
Інформація буде уточнена, подробиці згодом, наголошують в обладміністрації.
Також сьогодні зранку рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Орки поцілили в колишній завод у Синельниківському районі.
Крім того окупанти сильно обстріляли Лисичанськ. У місті знищено 13 житлових будинків