Рашисти вдарили ракетою по Запоріжжю, поранено дитину

пошкодила два будинки в приватному секторі

Ракета росіян пошкодила два будинки в приватному секторі

Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина

Російські війська вдарили ракетою по Запоріжжю. Про це повідомляє Запорізька обласна адміністрація.

За попередньою інформацією пошкоджено два будинки у приватному секторі.

«Удар був нанесений рашистською авіацією, застосували ракеті Х-55 класу «повітря-земля». Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина», – йдеться у повідомленні.



Інформація буде уточнена, подробиці згодом, наголошують в обладміністрації.

Також сьогодні зранку рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Орки поцілили в колишній завод у Синельниківському районі.

Крім того окупанти сильно обстріляли Лисичанськ. У місті знищено 13 житлових будинків

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