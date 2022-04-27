Евакуація людей із «Азовсталі»: Кремль надурив Гутерріша

Пєсков заявив, що Путін не давав генсеку ООН Гутеррішу ніяких обіцянлок про участь ООН і Червоного Хреста у вивезенні людей із підвалів «Азвосталі»

Росія уже не хоче пускати ООН у Маріуполь для визволення цивільних із підвалів «Азовсталі»

Кремль спростував наявність якихось конкретних домовленостей про участь ООН та Червоного Хреста в евакуації людей із «Азвосталі». Про це пише видання РІА «Новості».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що це була лише пропозиція генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. А Путін нічого конкретного високому гостю не обіцяв.

«Ця тема справді була паном Гутеррішем озвучена, і вона далі опрацьовуватиметься, якихось конкретних домовленостей у цій галузі немає», – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, учора генсек ООН зустрічався із президентом Росії. Після цього пресслужба Організації Об’єднаних Націй заявила, що Путін погодився на участь ООН та Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із «Азовсталі».

Додамо, що 15 квітня росіяни вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі».

21 квітня президент РФ Володимир Путін заявив про те, що ймовірний штурм промзони «Азовсталі» вважає недоцільним. Втім, уже після цього, за словами журналіста Юрія Бутусова, росіяни таки почали штурм підвалів «Азовсталі».

Як відомо, у підвалах заводу від бомбардувань переховуються цивільні мешканці міста. Тим часом окупанти гатять не тільки по «Азовсталі», а й по цивільних об’єктах.