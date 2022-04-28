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    Події в Україні

    Рашисти влаштували провокацію у Херсоні

    У Херсоні був обстріляний мікрорайон Таврійський. Це зробили окупанти, аби звинуватили українську армію - Рашисти влаштували провокацію у Херсоні
    У Херсоні був обстріляний мікрорайон Таврійський. Це зробили окупанти, аби звинуватили українську армію

    Російські окупанти обстріляли один із мікрорайонів Херсона

    Рашисти влаштували обстріл одного із північних мікрорайонів Херсона, аби звинуватили у цьому Збройні сили України. Інформація про російську провокацію з’явилася на Telegram-каналі «Ху*вий Херсон».

    Як розповіла очевидиця обстрілу, окупанти привезли у центр міста (район вулиць Університетська та Небесної сотні) артилерійську установку, встановили її між двома багатоквартирними будинками і здійснили кілька пострілів у напрямку Таврійського мікрорайону, що розташований у північній частині Херсона.

    Крім того, розповіла містянка, у сусідніх дворах під час цієї провокації розташувалося багато російських військових. Після завершення обстрілу вони сіли у вантажівку та поїхали у невідомому напрямку.

    Зазначимо, що невдовзі після обстрілу (як стверджують автори Telegram-каналу «Ху*вий Херсон» – буквально протягом п’яти хвилин) «журналіст» із мікрофоном, на якому вказано адресу кремлівського сайту «Ізвєстія», з’явився на місці падіння снаряду і продемонстрував його уламки, заявивши, нібито це шматки української ракети «Точка-У», якою ЗСУ буцімто обстріляли Херсон.

    Пізніше стало відомо, що відеозапис був зроблений заздалегідь, до моменту обстрілу.

    Нагадаємо, учора, 27 квітня, окупанти розігнали у Херсоні мітинг, який протестував проти проведення «референдуму» про «незалежність Херсонської народної республіки».

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Херсон окупація провокация #stoprussia
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    Рашисти влаштували провокацію у Херсоні