Розвідка Британії повідомила, скільки російських кораблів перебуває у Чорному морі

У Чорному морі залишаються близько 20 російських кораблів, включно з підводними човнами. Вони можуть завдавати ударів по берегу та глибше в Україні, хоч і втратили флагман, крейсер «Москва». Про такі висновки британської розвідки повідомляє Міноборони Сполученого Королівства у Twitter.

«Зараз у Чорноморській оперативній зоні є близько 20 кораблів ВМФ Росії, зокрема підводні човни», – йдеться у повідомленні.

У розвідці нагадали, що Туреччина перекрила Босфор на вхід у Чорне море для військових кораблів, а отже, РФ не може замінити потоплений флагман Чорноморського флоту – крейсер «Москва».

(4/4) Despite the embarrassing losses of the landing ship Saratov and cruiser Moskva, Russia’s Black Sea Fleet retains the ability to strike Ukrainian and coastal targets.