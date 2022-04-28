Розвідка Британії повідомила, скільки російських кораблів перебуває у Чорному морі

Чорноморський флот Росії все ще здатен завдавати удари по українським та прибережним цілям, вважають у розвідці

У Чорному морі є не лише російські кораблі, а й підводні човни

У Чорному морі залишаються близько 20 російських кораблів, включно з підводними човнами. Вони можуть завдавати ударів по берегу та глибше в Україні, хоч і втратили флагман, крейсер «Москва». Про такі висновки британської розвідки повідомляє Міноборони Сполученого Королівства у Twitter.

«Зараз у Чорноморській оперативній зоні є близько 20 кораблів ВМФ Росії, зокрема підводні човни», – йдеться у повідомленні.

У розвідці нагадали, що Туреччина перекрила Босфор на вхід у Чорне море для військових кораблів, а отже, РФ не може замінити потоплений флагман Чорноморського флоту – крейсер «Москва».

(4/4) Despite the embarrassing losses of the landing ship Saratov and cruiser Moskva, Russia’s Black Sea Fleet retains the ability to strike Ukrainian and coastal targets. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 28, 2022

Проте, попри ганебні втрати «Москви» та великого десантного корабля «Саратов», російські кораблі все ще здатні завдавати ударів по цілях на березі та глибше в Україні, вважають британські розвідники.

Раніше Міноборони повідомило, скільки російських крилатих ракет зосереджено в Чорному морі.

Тим часом РФ намагається дістати з затонулого крейсера ракети і секретні документи.