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    Події в Україні

    Розвідка Британії повідомила, скільки російських кораблів перебуває у Чорному морі

    Чорноморський флот Росії все ще здатен завдавати удари по українським та прибережним цілям, вважають у розвідці - Розвідка Британії повідомила, скільки російських кораблів перебуває у Чорному морі
    Чорноморський флот Росії все ще здатен завдавати удари по українським та прибережним цілям, вважають у розвідці
    фото з відкритих джерел

    У Чорному морі є не лише російські кораблі, а й підводні човни

    У Чорному морі залишаються близько 20 російських кораблів, включно з підводними човнами. Вони можуть завдавати ударів по берегу та глибше в Україні, хоч і втратили флагман, крейсер «Москва». Про такі висновки британської розвідки повідомляє Міноборони Сполученого Королівства у Twitter.

    «Зараз у Чорноморській оперативній зоні є близько 20 кораблів ВМФ Росії, зокрема підводні човни», – йдеться у повідомленні.

    У розвідці нагадали, що Туреччина перекрила Босфор на вхід у Чорне море для військових кораблів, а отже, РФ не може замінити потоплений флагман Чорноморського флоту – крейсер «Москва».

    Проте, попри ганебні втрати «Москви» та великого десантного корабля «Саратов», російські кораблі все ще здатні завдавати ударів по цілях на березі та глибше в Україні, вважають британські розвідники.

    Раніше Міноборони повідомило, скільки російських крилатих ракет зосереджено в Чорному морі.

    Тим часом РФ намагається дістати з затонулого крейсера ракети і секретні документи.

    Теги: розвідка росія окупанти Чорне море війна корабель Велика Британія Україна окупація море #stoprussia
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    Розвідка Британії повідомила, скільки російських кораблів перебуває у Чорному морі