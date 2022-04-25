Рашисти обстріляли евакуаційний автобус на Луганщині

Сьогодні з Сєвєродонецька виїхало лише дванадцятеро людей

На вільній території Луганщини залишаються більше 60 тисяч людей

Російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус, який рухався до Рубіжного у Луганській області. Як повідомив керівник Луганської обладміністрації Сергій Гайдай, потерпілих немає.

«Евакуація. Сьогодні на під‘їзді до Рубіжного орки відкрили вогонь по автобусу, ніхто не постраждав, окрім транспорту. В нас – мінус один автобус», – написав він.

За словами Гайдая, все менше людей готові евакуюватися. Автобуси щоранку чекають на мешканців області, проте їдуть до потягів напівпорожніми. Так, сьогодні з Сєвєродонецька виїхало лише дванадцятеро людей. На вільній території Луганщини досі залишаються більше 60 тисяч населення.

«Попасна та Рубіжне навпаки – хотіли б виїхати, але росіяни місцевих не відпускають і систематично обстрілюють наші евакуаційні автобуси», – пояснив Гайдай.

Керівник обладміністрації раніше повідомив, що росіяни залишили без світла всю Луганську область. Зараз керівництво регіону шукає альтернативні варіанти для підживлення області.

Додамо, що га Луганщині змінили тривалість комендантської години.

Як йдеться у звіті Міноборони, Луганська область перебуває під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки. Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних. Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську.