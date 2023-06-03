«Евакуація» жителів Маріуполя: окупанти вдаються до нових погроз
Загарбники змушують маріупольців оплатити комунальні рахунки, а за несплату погрожують адміністративною відповідальністю
Російська окупаційна влада складає списки на «евакуацію» населення Маріуполя, погрожуючи жителям обстрілами зі сторони «київського режиму». Про це повідомила міськрада Маріуполя.
За повідомленнями місцевих жителів, в одному з житлових кооперативів на будинку з'явилось оголошення, у якому йдеться про складання списків на евакуацію у зв'язку з тим, що наприкінці літа нібито очікуються обстріли міста.
Крім того, у повідомленні жителів змушують оплатити комунальні рахунки. За несплату погрожують адміністративною відповідальністю.
«Навіть перед втечею окупанти думають про те, як отримати хоч якісь гроші», – написала міськрада.
Нагадаємо, завершилася 464-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення України. Минулої доби, вночі, противник черговий раз завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте всі вони були знищені в небі. Загалом протягом минулої доби ворог завдав 62 авіаційні та 15 ракетних ударів, здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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