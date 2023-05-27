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Рецидивіст, монтер та експосадовці: СБУ викрила ще чотирьох зрадників

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рецидивіст, монтер та експосадовці: СБУ викрила ще чотирьох зрадників
СБУ систематично викриває ворожих поплічників
фото з відкритих джерел

Після повномасштабного вторгнення зрадники підтримали російських загарбників і пішли з ними на добровільну співпрацю

Служба безпеки України повідомила про підозру ще чотирьом ворожим поплічникам. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед викритих поплічників ворога – рецидивіст, якого у 2021 році було засуджено до 10 років ув’язнення за злочини у складі підконтрольної РФ «козачої національної гвардії війська донського». Увесь цей час він переховувався від правосуддя на тимчасово захопленій частині Луганщини, а з вересня минулого року очолив створений агресором «Лисичанський пожежно-рятувальний загін».

Ще двоє фігурантів – монтер провайдерської фірми та колишній посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій. Після захоплення частини регіону вони підтримали російських загарбників і пішли з ними на добровільну співпрацю. За це монтера призначили керівником утвореного окупантами «відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська», інший очолив міську «пожежно-рятувальну частину мнс лнр».

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Крім того, задокументовано злочинні дії колишньої працівниці Мін’юсту, яка у березні минулого року втекла на тимчасово захоплену територію Донеччини. Там вона перебувала на постійному зв’язку з бойовиками, виправдовувала російську збройну агресію і закликала місцевих жителів підтримати рашистів.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисницю оголошено у розшук.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Теги: СБУ зрада злочин окупанти війна

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