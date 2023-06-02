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Росія відправила на кордон з Україною курсантів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія відправила на кордон з Україною курсантів – Генштаб
Близько 200 курсантів озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами уже відряджено до західного кордону РФ
фото ілюстративне

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою

Триває 464-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення України. Цієї доби, вночі, противник черговий раз завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте усі вони були знищені в небі. Загалом, протягом доби, ворог завдав 62 авіаційних та 15 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 15 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаційного удару в районі Огірцеве Харківська область. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Ромашкове, Атинське, Юнаківка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Пильна, Зелене, Верхня Писарівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Зибине, Рибалкине, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічанське, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного - Донецької. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка.

Мар’їнський напрямок

Цієї доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі вісім атак противника. Орієнтовні втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 – пораненими. До того ж було знищено дві одиниці ворожої автомобільної техніки. Водночас, ворог продовжує знищувати наші міста і села, завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

Запорізький  та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівське та Новоданилівка Запорізької області, а також Козацьке та Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області, а також місто Херсон.

Військовим керівництвом Російської Федерації прийнято рішення щодо посилення державного кордону курсантами вищих військових навчальних закладів. Так, 31 травня, близько 200 курсантів ІІІ курсу озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами уже відряджено до західного кордону Російської Федерації під приводом проходження стажування.

Авіація сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, а також дві – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом цієї доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136». Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, два склади боєприпасів, два станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.

Теги: війна окупанти ЗСУ росія

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