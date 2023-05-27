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Атака на Дніпро: стало відомо, якими ракетами РФ ударила по місту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на Дніпро: стало відомо, якими ракетами РФ ударила по місту
Російська ракета влучила в поліклініку у Дніпрі
фото з відкритих джерел

Російські терористи 26 травня двічі вдарили по Дніпру

У п’ятницю, 26 травня, російські окупанти двічі завдав ракетного удару по Дніпру. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 травня.

«По Дніпру противник завдав ракетного удару двічі. Спершу використав сім ракет із С-300/С-400. Удруге - вдарив по медичному закладу, використавши «Іскандер», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог завдав ракетних ударів по Дніпропетровській області із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками).

Нагадаємо, 26 травня близько 11:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Під час ракетної атаки на Дніпро окупанти також влучили у ветклініку

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Загалом через вранішній ракетний удар постраждала 31 людина, з них 16 – шпиталізовані. Серед поранених – 8 медпрацівників. Загинули двоє чоловіків – 69 та 57 років.

Теги: Дніпро Дніпропетровщина ракета війна росія окупанти

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