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Повітряні сили під час нічної атаки збили всі ракети та дрони

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Повітряні сили під час нічної атаки збили всі ракети та дрони
ППО знищила всі ворожі цілі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти не полишають спроб тероризувати столицю України

Сили та засоби протиповітряної оборони вночі 2 червня знищили усі 15 російських крилатих ракет та 21 ударний дрон. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Чергова нічна атака завершилась невдачею для ворога і черговим успіхом української ППО – усі ворожі цілі були знищені. Спершу росіяни атакували дронами-камікадзе Shahed-136/131 приблизно о 23 год 1 червня. Дрони заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра.

Окупанти не полишають спроб тероризувати столицю України. Близько 3 год ночі крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Ракети заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману протиповітряну оборону.

Повітряні сили під час нічної атаки збили всі ракети та дрони фото 1

Нагадаємо, у ніч на 2 червня російські загарбники завдали чергового повітряного удару по столиці. Цього разу, попередньо, атакували дронами Shahed  та крилатими ракетами типу Х-101/555 одночасно – атака на Київ: чим атакували окупанти і скільки цілей збито.

Унаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об’єкти – приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мирних мешканців. 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, чоловіка 68 років госпіталізовано до лікарні.

Зауважимо, у декількох районах Києва впали ракетні уламки.

Теги: окупанти ракета росіяни системи ППО

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