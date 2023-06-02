Повітряні сили під час нічної атаки збили всі ракети та дрони

Окупанти не полишають спроб тероризувати столицю України

Сили та засоби протиповітряної оборони вночі 2 червня знищили усі 15 російських крилатих ракет та 21 ударний дрон. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

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Чергова нічна атака завершилась невдачею для ворога і черговим успіхом української ППО – усі ворожі цілі були знищені. Спершу росіяни атакували дронами-камікадзе Shahed-136/131 приблизно о 23 год 1 червня. Дрони заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра.

Окупанти не полишають спроб тероризувати столицю України. Близько 3 год ночі крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Ракети заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману протиповітряну оборону.

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Нагадаємо, у ніч на 2 червня російські загарбники завдали чергового повітряного удару по столиці. Цього разу, попередньо, атакували дронами Shahed та крилатими ракетами типу Х-101/555 одночасно – атака на Київ: чим атакували окупанти і скільки цілей збито.

Унаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об’єкти – приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мирних мешканців. 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, чоловіка 68 років госпіталізовано до лікарні.

Зауважимо, у декількох районах Києва впали ракетні уламки.